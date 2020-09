Divisionsforeningen: Coronatiltag skader klubberne

Det var meldingen fra regeringen på et pressemøde, og det rammer FC København og Brøndby IF, som begge har en hjemmekamp i perioden. Tiltaget skader klubberne økonomisk, påpeger Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen.

- Jeg håber, at det er, fordi myndighederne finder det nødvendigt. Jeg håber ikke, at det er symbolpolitik.

- Det skader nogen, som jo har vist sig i stand til at eksekvere efter de retningslinjer, der har været. I weekenden gjorde man det eksemplarisk på Brøndby Stadion i kampen mellem Brøndby og FC Nordsjælland, siger han.

Siden juni har superligaklubberne haft tilladelse til at åbne dørene for flere end 500 personer, såfremt de overholder en række krav.

Og det har klubberne gjort til topkarakter, mener Divisionsforeningens direktør. Han påpeger, at der endnu ikke er konstateret smitte med coronavirus i forbindelse med en kamp i den bedste danske fodboldrække.

- Der er ikke noget, der tyder på, at der har været smitterisiko, når man tidligere har afholdt 3F superligakampe. Ingen har kunnet konstateres som værende smittebegivenheder, siger direktøren.

Spørgsmål: Men er det ikke lidt svært at sammenligne kampene nu med dem i sommer, når vi nu ser langt højere smittetal?

- Det ved jeg ikke, om jeg kan have en holdning til. Vi har heller ikke konstateret smitte i forbindelse med de kampe, der har været her i weekenden. Det kan selvfølgelig komme, men lige nu er der ikke konstateret smitte, i forbindelse med de kampe der er afviklet i første runde af 3F Superliga.

- Man må jo have vurderet, at det er nødvendigt. Jeg håber, at det er ud fra en vurdering af, hvad der er nødvendigt. For det er en reel problematik, at det har en skadevirkning, som koster arbejdspladser, siger Claus Thomsen.