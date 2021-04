Divisionsforeningen: Altafgørende med tilskuere

Sådan siger direktør i Divisionsforeningen Claus Thomsen, da han fredag morgen er stået op til nyheden om, at der fra 21. april igen må komme tilskuere på tribunerne til kampe i Superligaen.

- Det betyder rigtig meget for os. Det er altafgørende, at vi kan slutte sæsonen af med tilskuere på tribunerne.

- Vi skylder vores partnere og fans en fantastisk tak for deres loyalitet i det her forløb, når vi ikke har kunnet levere noget til dem.

- Hvordan sæsonen slutter, betyder rigtig meget for, hvordan den nye kommer i gang. Fodbold er fællesskab. Og det er rigtig vigtigt for fremtiden, at det fællesskab bliver etableret igen, inden vi afslutter sæsonen, siger han.

Bag aftalen om den nye genåbningsfase, der altså også omfatter tilskuere i Superligaen, står alle Folketingets partier undtagen Nye Borgerlige.

På et samråd onsdag om netop tilskuere til udendørs sportsbegivenheder sagde kulturminister Joy Mogensen (S) ellers, at man ville vente på redegørelsen fra en ekspertgruppe, der kigger på området.

Det arbejde deltog Divisionsforeningen i. Men Claus Thomsen mener ikke, at det er nødvendigt at vente på rapporten fra ekspertgruppen.

- Jeg gætter på, at gruppen er langt med arbejdet, og at dens vurderinger er en del af det her.

- Set fra vores synspunkt og med al den dokumentation, der er på området, så vil jeg sige, at det er forsvarligt med tilskuere, siger han.

Ifølge aftaleteksten må der højst være 500 siddende tilskuere på sektioner, der er "klart adskilte". Desuden skal der være en meters afstand mellem tilskuerne, og der vil være krav om at vise coronapas og registrere sig.

Foruden Superligaen gælder ordningen den næstbedste række for herrerne, de tre øverste ligaer for kvinderne, pokalfinalerne for herrer og kvinder samt A-landskampe.