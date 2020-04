Divisionsforening: Superligaen kommer ikke i gang 15. maj

Superligaen ligger i øjeblikket stille på grund af coronapandemien, som tilfældet er i de øvrige europæiske ligaer også.

Fredag 15. maj samt den efterfølgende lørdag og søndag har tidligere været en af tre datoer for en mulig genopstart, som Divisionsforeningen har meldt ud.

De øvrige datoer, der er i spil, som mulige datoer for at kunne genoptage spillet i den bedste række, er 24. maj eller 31. maj, og de to datoer er stadig i spil, oplyser Claus Thomsen.

- Vi er i gang med at bringe protokoller på plads og sikre, at vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer, når vi laver fuld holdtræning og spiller kampe uden tilskuere.

- Det handler om, at vi skal have protokoller på plads, så vi har en ekstra sikring af alle omkringliggende omstændigheder i forhold til den risiko vi har, fordi nogle af vores ansatte jo skal røre ved hinanden, når de er på arbejde, siger direktøren.

Disse protokoller vil man senere oplyse mere om i detaljer, men det handler om, hvordan man i første omgang skal kunne træne i klubberne, uden at man overskrider reglerne.

- Det handler om, hvordan man eksempelvis ankommer og forbereder sig til træning og kamp. At man ikke kan komme i omklædningsrum, og at man kommer omklædt og selv har mad med, og der skal sprittes af og en masse andet.

- Det er en meget detaljeret håndtering af alle omstændighederne, siger Claus Thomsen.

I første omgang har Divisionsforeningen fokus på sikkerheden i forbindelse med holdtræningen, men senere vil man også gå i detaljer med sikkerheden i forbindelse med afviklingen af kampe.

Her håber man at have et scenarie for at kunne teste spillerne.

- Vi kigger på, at vi har de her protokoller omkring træning, og når vi når frem til kamp, så kigger vi på at have et scenarie med testning af spillere.

- Det gør vi under forudsætning af, at der ikke står nogen, der er vigtigere at teste end os. Vi kender godt vores plads, siger Claus Thomsen.