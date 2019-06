Divisionsforening: Spillerne skal stå frem før vi kan gøre noget

Det siger direktør i Divisionsforeningen Håndbold Thomas Christensen efter en rundspørge fra TV2 Sport blandt 97 håndboldspillere på herresiden i 1. og 2. division viser, at otte ud af ti har konkret kendskab til, at klubber aflønner spillere ulovligt.

32 af de adspurgte spillere erkender selv at have modtaget ulovlige lønninger inden for de seneste tre sæsoner, mens 51 af spillerne siger, at de har fået det tilbudt.

- Vi har et regelsæt, og vi har et retssystem for det. Men vi har ikke ret til at kigge i regnskabsbøgerne eller se lønsedlerne, så udfordringen er at rejse bevisbyrden.

- Det kan vi kun, hvis der er nogle, der er klar til at lave en tilståelsessag, siger Thomas Christensen.

Ifølge ham er der endnu ikke nogen af spillerne, der har ønsket at stå frem, og der er aldrig blevet gjort brug af sanktionsmulighederne over for klubberne i forbindelse med ulovlige lønninger.

Både hos Divisionsforeningen og i Håndbold Spiller Foreningen, hvor Michael Sahl Hansen er direktør, har man primært kontakt til spillere i ligaen og 1. division.

Ifølge de to direktører finder størstedelen af de ulovlige lønningsmetoder sted i 2. division, men de deler også spillerne op i to grupper.

- Der er spillere, der gør det her med åbne øjne, og når de bliver taget, så har jeg ikke særlig ondt af dem, for de har selv været med til det.

- Men så er der også spillere, der får at vide, at man kan gøre det her uden problemer, siger Michael Sahl Hansen.

Og de spillere kan også ende i alvorlige problemer, hvis skattevæsnet opdager, at der er blevet fusket med lønningerne. Det har han set mange eksempler på.

- Vi står med rigtig mange spillere, som har fået store gældsposter, fordi de skulle betale en masse tilbage til Skat og også skule betale SU tilbage.

- Det er der mange, der betaler af på i fem-seks år efter, fordi det er mange penge, det drejer sig om, siger Michael Sahl Hansen.

I håndboldbranchen bliver lønningerne blandt andet udbetalt i form af kørepenge.

Klubberne ansætter formelt spillerne som trænere, talentspejdere eller lignende, selv om de ikke er det.

Pengene kan dermed udbetales på baggrund af kørsel til træninger, kampe eller andre opgaver, der aldrig er fundet sted. Det gøres for at undgå at betale skat.

Både i Håndbold Spiller Foreningen og Divisionsforeningen advarer man spillerne og klubberne mod at indgå aftaler om ulovlige lønninger, når man er på klubbesøg eller gennemlæser kontrakter.