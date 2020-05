Test skal blandt andet være med til at bane vej for, at fodbolden kan begynde i Danmark i slutningen af maj. Her ses Brøndbys Simon Hedlund og FC Midtjyllands Erik Sviatchenko i kamp om bolden i december 2019.

Divisionsforening: 1. division begynder samtidig med Superligaen

Landets næstbedste række, Nordicbet Ligaen, vender tilbage nogenlunde samtidig med 3F Superligaen.

Sådan lyder planen, når bolden igen begynder at rulle i dansk professionel fodbold efter coronapausen. Det oplyser Claus Thomsen, direktør for Divisionsforeningen, til fodboldmediet tipsbladet.dk.

Fredag fremlagde Divisionsforeningen og Dansk Boldspil-Union (DBU) en plan for kulturminister Joy Mogensen (S) om forholdsregler efter coronapausen.

Den plan skal være med til at gøre det muligt at genstarte landets bedste fodboldrække 29. maj, lyder foreningernes ambition. Håbet er, at sæsonen kan være færdigspillet inden udgangen af juni.

Det gælder også Nordicbet Ligaen, bedyrer Claus Thomsen.

- Det bliver omtrent samme dato som Superligaen, og protokollerne bliver de samme. Der er en lille smule mere luft at gøre med ved Nordicbet Ligaen, men det bliver i udgangspunktet omkring samme dato, siger Claus Thomsen til tipsbladet.dk.

Indtil videre er protokollernes indhold blevet holdt tæt ind til kroppen.

Men efter fredagens møde oplyste Divisionsforeningen, at et omfattende testsystem er en del af den sikkerhedsprotokol, som er udarbejdet for at sikre en forsvarlig afvikling af turneringen.

Alle aktører skal således testes før første kampdag og derefter løbende i resten af sæsonen.

Som konsekvens af coronapandemien har Superligaen ligget stille siden 9. marts.