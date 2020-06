Disciplinærudvalg åbner sag mod FC Midtjylland om homofobi

Disciplinærudvalget under Dansk Boldspil-Union (DBU) har nemlig besluttet at åbne en sag mod superligaklubben, hvis fans er blevet beskyldt for homofobiske tilråb i kampen.

Det oplyser Disciplinærudvalgets formand, Jens Hjortskov, til Ritzau.

- Det betyder, at den almindelige behandling af sagen nu går i gang. Man indhenter en redegørelse fra dommere og klub. Det er dertil, vi er nået, siger han.

Tirsdag skrev Politiken, at der under søndagens kamp blev sendt homofobiske tilråb i retning af kampens dommere.

Ifølge mediet skulle billeder og lyd fra kampen bekræfte, at der efter AGF's scoring til 1-0 blev sunget "bøsser går i grønt" efter dommerne.

Det er også tv-klippene, der ligger til grund for Disciplinærudvalgets beslutning om at åbne en sag.

- Vi har set nogle tv-klip, og det skal vi have kigget nærmere på, siger Jens Hjortskov.

Formanden forventer en afklaring inden for en uge.

- Det, at man åbner en sag, er ikke ensbetydende med, at man nødvendigvis når frem til det ene eller andet resultat, siger han.

Før Disciplinærudvalget når frem til en afgørelse, skal man ikke forvente at høre mere om sagen.

- Vi har den praksis, at når vi åbner en sag, så kommenterer vi den ikke, mens vi behandler den.

- Det er en sag, vi er nødt til at behandle lige så grundigt som alle andre sager. Den her sag er ikke anderledes end så mange andre, men inden for en uges tid vil jeg tro, at den er færdigbehandlet, siger Jens Hjortskov.

FC Midtjylland sagde tirsdag til Politiken, at man var i gang med at finde frem til de pågældende personer på det relativt mennesketomme stadion under coronarestriktionerne.

- Vores sikkerhedschef er nu ved at med at gennemgå optagelserne fra vores kameraer, så vi kan finde frem til de rette personer og tage kontakt til dem, sagde Mads Hviid Jakobsen, pressekoordinator i FC Midtjylland, til avisen.

AGF vandt kampen i Herning med 4-3.