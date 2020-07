Disciplinærinstans afviser klage over Corlu-udvisning

Lyngby klagede for sent over Rezan Corlus udvisning i mandagens kamp mod Hobro.

Rezan Corlu starter livet som Brøndby-spiller efter sommerpausen i karantæne.

Fodboldens Disciplinærinstans har afvist den klage, som Lyngby indgav over offensivspillerens udvisning i mandagens opgør mod Hobro.

Det fortæller pressechef i Lyngby Kristian Maimann til bold.dk.

Årsagen er, at klagen blev indgivet for sent.

Corlu blev udvist, fordi han skubbede til Edgar Babayan, efter at Hobro-spilleren havde nedlagt Corlus holdkammerat Andre Riel mod slutningen af den dramatiske nedrykningsduel mod nordjyderne.

Dermed sluttede Corlu altså sin tid som Lyngby-spiller i skammekrogen.

- Rezan har været en god ambassadør og spiller for os, så for os var det en selvfølgelighed at appellere. Vi har ikke brugt to sekunder på at spekulere i, hvad der kan ske i forhold til Brøndby. Rezan var Lyngby-spiller i situationen, og det er det, som tæller for os, siger Kristian Maimann til bold.dk.

22-årige Corlu startede sin professionelle karriere i Brøndby, der i 2017 solgte ham til Roma. Året efter blev han første gang udlejet til Lyngby.

Sidste sommer købte Brøndby ham tilbage og udlejede ham igen til Lyngby.

Nu vender Corlu altså tilbage til klubben, som han fik sin fodboldopdragelse i. Han er noteret for 11 optrædener for vestegnsklubbens førstehold.