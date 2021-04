Disciplinærinstans: Århus Håndbold bryder ikke regler - TMS må ned

Håndboldens Disciplinærinstans under Dansk Håndbold Forbund (DHF) vurderer, at Århus Håndbold ikke har overtrådt reglerne i forbindelse med konkurs.

Klubben, der sluttede sidst i grundspillet, mente ellers, tingene ikke gik rigtigt for sig, da Århus Håndbold gik konkurs og smeltede sammen i fusion med Skanderborg.

- Skanderborg Håndbold og det nu konkursramte Århus Håndbold idømmes en bøde på hver 25.000 kroner, da klubberne har tilsidesat deres informationspligt om de indledte forhandlinger om en helt eller delvis sammenlægning.

- Derudover har disciplinærinstansen truffet afgørelse om, at Århus Håndbold ikke har overtrådt gældende regler i forbindelse med konkursen. Det skyldes, at de sportslige konsekvenser skal regnes fra tidspunktet for konkursdekretets afsigelse, lyder det i afgørelsen.

Sagens parter har alle mulighed for at appellere afgørelserne til appelinstansen inden for syv dage.