Direktør om Final 4: Vi tjener en fornuftig skilling på det

- Vi kommer til at tjene en fornuftig skilling på det her, ligegyldigt hvordan det ender, siger Jan Larsen, direktør i Aalborg Håndbold.

- Mit bedste bud er, at vi får indtægter for mellem 750.000 kroner og en million. Så er der også nogle omkostninger, men det er selvfølgelig en god forretning, og det skal det også være.

Beløbet er ikke helt fastlagt endnu på grund af coronakrisen, men Jan Larsen fortæller videre, at indtægterne kan blive højere, jo bedre nordjyderne bliver placeret i turneringen.

Aalborg Håndbold havde et overskud på 140.565 kroner før skat for 2019/2020-sæsonen.

Men Final 4 handler først og fremmest om det sportslige for Aalborg.

- Vi gør boet op på et tidspunkt, men det er ikke noget, som vi tænker over nu. Vi tager til Köln for at få den bedst mulige placering, siger Jan Larsen.

Aalborg har store ambitioner for sit herrehåndboldhold, hvor budgettet er blevet skruet op.

Det betyder, at store profiler som islandske Aron Pálmarsson og svenske Jesper Nielsen til klubben i næste sæson, mens Mikkel Hansen ankommer fra sommeren 2022.

Med semifinaledeltagelse allerede i år føler Jan Larsen dog, at klubben har slået sit navn fat som "et topmandskab i Europa".

- Det er der heldigvis mange, der gerne vil være en del af. Nu har vi virkelig slået hul igennem på den internationale scene. Det har taget os ti år at komme herhen, så det er ikke noget, man bare lige gør.

Jan Larsen tror også på, at det kan lade sig gøre at forblive et topmandskab i Europa, der spiller Final 4.

- Vi ved godt, at det er rigtig svært, for der er stor konkurrence. Men vi har en realistisk mulighed med den plan, som vi har lagt frem.

- Vi kan få et endnu bedre hold i fremtiden og samtidig udvikle klubben til at generere de indtægter, der skal til. Det arbejde er vi i fuld gang med, og det går rigtig godt, siger Aalborg-direktøren.

Aalborgs semifinale i Champions League spilles lørdag klokken 15.15, hvor franske Paris Saint-Germain venter.