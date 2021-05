Direktør fratræder i Parken Sport & Entertainment

- Direktør Lars Bo Jeppesen har tilkendegivet, at han efter eget ønske vil fratræde sin stilling som direktør i Parken Sport & Entertainment A/S.

Parken Sport & Entertainment meddeler mandag i en fondsbørsmeddelelse, at direktør Lars Bo Jeppesen stopper per dags dato.

- Mellem bestyrelsen og Lars Bo Jeppesen er aftalt, at Lars Bo Jeppesen fratræder pr. dags dato.

- Direktionen i Parken Sport & Entertainment A/S vil herefter bestå af koncerndirektør Jan Harrit, lyder det fra selskabet.

Jeppesen blev i slutningen af april 2020 ansat som direktør med ansvar for alle forhold i Parken og kommercielle forhold relateret til FCK.

- Jeg har været utroligt glad for min tid i Parken, men det blev aldrig den opgave, jeg havde forestillet mig, og jeg føler, at det er bedst for alle med sæsonen bag os, at jeg søger nye veje, siger Lars Bo Jeppesen til fck.dk og tilføjer:

- Det har været hårdt for hele organisationen, men vi er heldigvis ved at være ude på den anden side af stormen nu, og jeg føler, at det er tid til at prøve noget andet for mig personligt

Opsigelsen kommer cirka tre måneder efter, at Bo Rygaard meddelte, at han ikke ville genopstille som bestyrelsesformand i Parken Sport & Entertainment.

Han blev i midten af april erstattet af Allan Lindeberg-Agerholm.