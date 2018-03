Dilemmaer præger grundspillets afslutning i Superligaen

Op til runden har det fået stor opmærksomhed, at flere hold med fordel kan lade sig besejre for at få et mere gunstigt udgangspunkt til slutspillet.

Her gennemgår vi de mulige scenarier for klubberne:

Superligaens fire bedste hold, Brøndby, FC Midtjylland, FC Nordsjælland og FC København, har alle sikret sig en plads i mesterskabsslutspillet og kan derfor gå på banen med vished om, at det kun er en fordel at vinde.

Det samme kan AaB og AC Horsens gøre, så de to hold kan sikre pladsen i slutspillet.

Det gør sig imidlertid ikke gældende for alle hold. Der er længere til en nedrykning ved at slutte nummer otte eller ni frem for som nummer syv.

Sådan er status for de otte nederste hold før sidste spillerunde:

7. Hobro, 32 point: Hobro skal vinde i Brøndby for at give sig selv muligheden for at ende i top-6. Sker det ikke, kan det være en fordel for Hobro at tabe, for hvis Sønderjyske eller OB får point, slutter Hobro som nummer otte eller ni i stedet for og er længere væk fra playoffkampe om nedrykning.

8. OB, 31 point: OB skal vinde i Randers for at give sig selv muligheden for at ende i top-6. Får fynboerne ikke hjælp udefra, drager OB ikke selv fordel af at slå Randers. Det kan nemlig betyde, at OB overhaler Hobro og ender på syvendepladsen, som er tættere på playoffkampe om nedrykning end ottende- og niendepladsen.

9. Sønderjyske, 31 point: Sønderjyske skal vinde ude over FC Midtjylland for at give sig selv muligheden for at ende i top-6. Får sønderjyderne ikke hjælp udefra, er det en fordel at opnå et dårligere resultat end OB, da sønderjyderne i så fald er sikre på at ende på ottende- eller niendepladsen og have længere ned til playoffkampe om nedrykning.

10. AGF, 28 point: AGF har kun interesse i at slå AaB.

11. Silkeborg, 28 point: Silkeborg har kun interesse i at slå FC København.

12. Lyngby 20, point: Realistisk ændrer Lyngbys placering sig ikke i grundspillets sidste runde. Derfor har Lyngby kun interesse i at få så mange point som muligt med videre til sin nedrykningspulje 2, da man ved at slutte næstsidst i puljen bliver parret med det dårligste hold i den modsatte pulje - formentlig Helsingør eller Randers.

13. Randers FC, 17 point: I første omgang kan det ligne en fordel for Randers at tabe til OB, hvis Helsingør får point. Så vil randrusianerne nemlig slutte sidst og dermed i første runde af de senere playoffkampe med meget stor sandsynlighed møde enten Lyngby eller Helsingør. Får Helsingør derimod ikke point, og Randers ser ud til at slutte som nummer 13, er det en fordel at få så mange point som muligt, så man i sidste ende kan satse på at ende over Lyngby og dermed møde Helsingør i den første runde af de senere playoffkampe. Det dårligste hold i pulje 2 møder formentlig noget stærkere Silkeborg, AGF eller Hobro/OB/Sønderjyske/Horsens.

14. Helsingør, 17 point: I første omgang kan det ligne en fordel for Helsingør at tabe til FC Nordsjælland, så man ender sidst. Dermed møder man i første runde af de senere playoffkampe med meget stor sandsynlighed enten Lyngby eller Randers.