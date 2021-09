Diego Simeone nedtoner kritisk modtagelse af Griezmann

Klubbens tidligere stjernespiller gjorde ingen forskel i 0-0-kampen mod FC Porto i Champions League, men han blev efterfølgende forsvaret af både sin cheftræner og holdkammerater.

- Nogle mennesker vil gerne være morbide og skabe et drama ud af, at vi har hentet en ekstraordinær spiller som Griezmann tilbage til klubben, siger Atlético Madrids cheftræner, Diego Simeone, ifølge AFP.

Griezmann er vendt tilbage til Atlético Madrid efter to blandede sæsoner hos rivalerne FC Barcelona, og Simeone erkender, at angriberen har et stykke arbejde foran sig, inden han bliver lige så populær som tidligere.

- Forhåbentlig bliver han bedre og giver et svar til alle de folk, der kritiserer ham, siger Simeone.

Midtbanespilleren Rodrigo de Paul er ikke i tvivl om, at Griezmann kommer til at overbevise de kritiske Atlético-tilhængere.

- Antoine Griezmann er en meget vigtig spiller for os. Han har haft mange store aftener her.

- Han er en meget erfaren spiller, der har vundet mange trofæer, og han er en meget vigtig del af vores omklædningsrum. Folk kommer helt sikkert til at sætte stor pris på, at han er tilbage, siger de Paul.

Griezmann har foreløbigt lavet 133 mål i 259 kampe som Atlético Madrid-spiller.

Han er udlejet fra Barcelona til Atlético Madrid frem til sommeren 2022, hvor begge klubber har muligheden for at forlænge den med endnu et år.