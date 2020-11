Diego Maradona er død af hjertestop

Siden Maradona indstillede sin aktive karriere i 1997, har han løbende været sundhedsmæssigt udfordret, og han er røget ind og ud af hospitaler. Tidligere i november var han således indlagt i otte dage og blev opereret for en blodansamling mellem kraniet og hjernen. Han er et enormt navn i sit hjemland, og trods coronatider samledes fans foran hospitalet for at ønske deres helt god bedring i forbindelse med indlæggelsen.

Maradona har siden hævdet, det var guds hånd, som hjalp argentinerne til målet. Et mål som banede vejen for, at sydamerikanerne kunne slutte med at vinde hele turneringen.

* Navn: Diego Armando Maradona.* Født: 30. oktober 1960 i Lanús i Argentina.* Død: 25. november 2020 (60 år).* Position: Offensiv midtbanespiller/angriber.* Hold:- Argentinos Juniors (1976-1981).- Boca Juniors (1981-1982).- Barcelona (1982-1984).- Napoli (1984-1991).- Sevilla (1992-1993).- Newell’s Old Boys (1993-1994).- Boca Juniors (1995-1997).Landsholdsstatistik:- 91 kampe (1977-1994).- 34 mål.* Udvalgte meritter:- Verdensmester med Argentina i 1986, hvor han blev kåret som turneringens bedste spiller.- To italienske mesterskaber med Napoli (1987 og 1990).

Diego Maradona startede sin fodboldkarriere hos Argentinos Junior, hvor han over fem år i 167 kampe scorede 115 mål. Ret hurtig fik han tilnavnet "El Pibe de Oro" (den gyldne dreng) for sit fantastiske fodboldspil.

Siden gik turen over Boca Junior til Europa, hvor Maradona bl.a. spillede for Barcelona og Napoli. I sidstnævnte klub var den blot 165 centimeter høje spiller en afgørende faktor, da den syditalienske klub vandt sit første italienske mesterskab i sæsonen 1986-87. Mesterskabet blev gentaget i 1990 med Maradona som holdkaptajn.

Alt så let ud for ham, men inderst inde havde han det svært. Hans unikke talent gav ham en vej ud af de fattige kår, han voksede op under, og han blev rig på sine evner. En sådan person vil altid være mål for snyltere. Eller venner, som slår plat på venskabet.

Dem beskrev Maradona flere af i sin selvbiografi, og midt i mellem sin globale stjernestatus og sit privatliv havde han svært ved at finde fodfæste. De indre dæmoner åd ham op. Stofferne fik taget i ham, og hans deroute var sat i gang.

Den kulminerede karrieremæssigt ved VM i 1994. Den scene, han mere end nogen havde personificeret i 1986 og igen i 1990, hvor finalen dog blev tabt.

I USA i 1994 blev legendens sidste aktion i Argentinas anden kamp. Smilende forlod han banen hånd i hånd med en sygeplejerske på vej til den dopingtest, som endte med at afslutte hans landsholdskarriere.

Kroppen kunne ikke så meget mere. Et årti med en hel nations forventninger på sine skuldre og hele verdens bevågenhed gennem både storhed og fald havde sat sig. Knæ- og hjerteproblemer, overvægt og gigt ramte.

Han var tydeligt besværet fysisk, når han optrådte offentligt. På familiefronten var der også knas. Men argentinerne glemte aldrig kærligheden til ham.

Når han var indlagt, om det så var på afvænning eller for at blive opereret, stod folk og bad for ham. Det gjorde de også ved hans seneste operation.

Diego Maradona vendte dog tilbage til grønsværen som træner - både for det argentinske landshold og for en række klubhold. Senest for den argentinske klub Gimnasia de La Plata.