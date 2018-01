Diego Costa scorer i sit Atletico Madrid-comeback

Angriberen Diego Costa var onsdag aften på banen for første gang i denne sæson. Og han fejrede sin tilbagekomst til Atlético Madrid med et mål i 4-0-sejren på udebane over Lleida i den første ottendedelsfinale i den spanske pokalturnering.

Den spanske angriber blev skiftet ind i det 64. minut, og han havde blot været på banen i fem minutter, før han scorede.

Efter selv at have været med til at fordele spillet viste han målinstinkt, da han gled ind i et indlæg og drejede bolden i mål til 3-0.

Fejringen af comebackmålet blev dog skæmmet af, at Diego Costa lå i græsset og tog sig til sit knæ.

Efter flere minutters behandling løb Diego Costa tilbage på banen og kunne spille kampen færdig. Tidligere i kampen havde Diego Godin og Fernando Torres scoret, mens Antoine Griezmann gjorde det til 4-0 i tillægstiden.

Efter at Diego Costa spillede en hovedrolle i Atletico Madrids overraskende mesterskab i 2013/14-sæsonen, blev han solgt til Chelsea.

Her nåede han 58 mål i 120 kampe, men på trods af det flotte målgennemsnit og en central rolle i sidste sæsons engelske mesterskab ville Chelsea af med Costa.

Da Atletico Madrid på grund af en transferkarantæne ikke måtte registrere nye spillere før januar, måtte Diego Costa sidde et halvt år på tribunen, før han kunne returnere til sin hjerteklub.

Atlético Madrid og Lleida spiller returkamp tirsdag i næste uge.

I en af onsdagens andre ottendedelsfinaler stod landsholdsanfører Simon Kjær for oplæg til et mål. Han spillede således bolden til Jesus Navas ved Sevillas andet mål i 2-0-sejren på udebane over Cadiz.

Inden måloplægget havde danskeren modtaget et gult kort. Michael Krohn-Dehli så hele opgøret fra bænken.