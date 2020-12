Diego Costa forlader Atlético Madrid, et halvt år før hans kontrakt stod til at udløbe (Arkivfoto).

Diego Costa afbryder sin kontrakt og forlader Atlético

Den 32-årige angriber Diego Costa er fortid i Atlético Madrid.

Det står klart, efter at parterne er blevet enige om at afbryde Costas kontrakt med omgående virkning. Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Angriberens kontrakt stod oprindeligt til at løbe frem til 30. juni 2021. Han har af personlige årsager dog ønsket at forlade klubben allerede nu.

Costa havde stor succes i Atlético fra 2010 til 2014, inden han skiftede til engelske Chelsea. Her var han med til at vinde Premier League to gange, inden han i januar 2018 vendte tilbage til Atlético.

Hans seneste ophold i hovedstadsklubben har ikke været lige så succesfuldt, og nu siger han altså farvel til holdet igen.

Det står endnu ikke klart, hvor Costas karriere fortsætter.

Angriberen, der er kendt for at være en fysisk stærk, kompromisløs spiller, er født i Brasilien, men har repræsenteret Spanien i landsholdsregi. Han står noteret for 24 landskampe med ti mål til følge.

Atlético Madrid er godt kørende i den spanske La Liga i denne sæson. Holdet topper rækken med 32 point efter 13 kampe.