Det sidste mirakel udeblev for Aalborg

Aalborg gjorde det noget nær umulige ved at nå dertil. Men med et brag vågnede nordjyderne fra drømmen, da FC Barcelona knuste dem med 36-23 i søndagens finale ved Final 4-stævnet i Köln.

Sensationer sker i Köln, sagde Aalborg-direktør Jan Larsen inden afrejsen. Det skete også, da Aalborg slog stormagten Paris Saint-Germain i semifinalen lørdag, men i finalen udeblev det sidste mirakel.

- At komme i en Champions League-finale - det er 45 år siden sidst. Så når det hele er faldet lidt til ro, så er det ikke så ringe endda.

- Det har været en fantastisk weekend. Vi slog mægtige Paris lørdag. Det er fantastisk for Aalborg Håndbold, siger Jan Larsen efter finalenederlaget.

Han er dog naturligvis skuffet over, at det ikke lykkedes for Aalborg at tage trofæet.

- Vi er selvfølgelig skuffede. Det siger sig selv, når man står i en Champions League-finale. Vi ville gerne vinde. Men vi respekterer, at vi mødte et bedre hold.

- De blæste os næsten midt over. Vi fik en fremragende start, men lavede alt for mange fejl. Når de først er foran, er de svære at have med at gøre. Vi prøvede alt, men kunne ikke hamle op med dem, siger Jan Larsen.

Aalborg kom tidligt foran 5-2 i opgøret. Men derefter gik angrebsspillet i stå, hvilket betød ti minutter uden en Aalborg-scoring.

I stedet bragte Barcelona sig foran 9-5 og så sig aldrig tilbage igen. Med en heroisk forsvarsindsats og lynhurtigt angrebs- og kontraspil kørte spanierne de undertippede nordjyder over.

Og med et kvarter igen var kampen reelt slut, da Barcelona bragte sig foran med ti mål.

Men oplevelsen i Köln har givet Aalborg blod på tanden.

- Når man ser ned over Paris' hold og budget mod Aalborg Håndbold, er det naturstridigt, at vi kan slå dem.

- Men vi troede virkelig på, at vi kunne gøre det. Det gør bare, at der vokser noget selvtillid ind i spillerne. Vi er ikke bange for nogen, siger direktøren.

Samme melding kommer der fra landsholdsspiller Nikolaj Læsø. Han er dog først og fremmest skuffet over nederlagets størrelse.

- Men når jeg ser tilbage om en uges tid, så tror jeg, at jeg er sindssygt stolt. Vi har præsteret noget, der er helt vanvittigt og fået endnu mere blod på tanden til at komme tilbage og vinde trofæet, sagde bagspilleren på et virtuelt pressemøde efter kampen.

Aalborg fløj hjem til Nordjylland med det samme søndag. For onsdag venter det afgørende opgør om DM-guldet mod Bjerringbro-Silkeborg.

Et opgør, der får stor betydning for, om klubben overhovedet får chancen for at gøre weekendens kunststykke efter igen i næste sæson.

- Det er en vanvittig vigtig kamp, for det er måden at komme tilbage i Champions League. Vi skal skynde os hjem, få fyldt depoterne op igen og få pudset de blå mærker af, så vi er klar onsdag aften, siger Jan Larsen.

Eftersom GOG vandt grundspillet i ligaen, er Aalborg tvunget til at vinde mesterskabet, hvis klubben skal være en del af Champions League efter sommeren.