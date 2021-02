Christian Eriksen er kun startet inde i 14 kampe siden sin ankomst fra Tottenham i januar 2020. Her ses han under Serie A-kampen mod Spezia, hvor han tilbragte samtlige 90 minutter på bænken. Foto: Massimo Pinca/Reuters

Det lysner for Eriksen i Inter

Landsholdets måske største stjerne har haft en svær tid i Inter. Nu tyder meget på, at den bekymrende situation er ved at vende for Christian Eriksen.

Sport - 19. februar 2021 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Christian Eriksens første år i Serie A-klubben Inter har været turbulent. Landsholdets måske vigtigste spiller er kun startet inde i 14 kampe, og 13 gange har midtbanespilleren siddet på bænken i samtlige 90 minutter. I slutningen af december sidste år sagde sportsdirektør Giuseppe Marotta, at danskeren ikke passede ind i Inters planer, og at et salg derfor var oplagt.

