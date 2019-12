Arsenal-stjernen Mesut Özil blev hyldet som en helt af demonstranter under en protest i Istanbul i Tyrkiet lørdag den 14. december. Dagen før havde tyskeren med tyrkiske rødder kritiseret Kina for at undertrykke den muslimske befolkningsgruppe uighurerne.

Det har sin pris at gå op imod Kina

Mesut Özil er kommet i modvind i Kina, som han anklager for at forfølge et muslimsk mindretal. Når man kritiserer det kinesiske styre, reageres der prompte.

Det oplevede Houston Rockets' general manager, Daryl Morey, da han i oktober støttede demonstranter i Hongkong i et opslag på Twitter. Og senest er Mesut Özil kommet i modvind i Kina efter opslag om et muslimsk mindretal.

