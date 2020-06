Det halve Tokyo er modstander af OL i 2021

En rundspørge, som to japanske nyhedsmedier har gennemført, viser ifølge AFP, at borgerne i millionbyen er delt i to næsten lige store lejre i OL-spørgsmålet.

OL er på grund af coronapandemien udskudt i et år, men mange indbyggere i værtsbyen Tokyo mener ikke, at legene skal afholdes i 2021.

51,7 procent af Tokyo-borgerne mener således, at arrangementet enten skal udsættes yderligere eller helt droppes.

Svarene er fordelt på 27,7 procent, der holder på, at legene bør aflyses, mens 24 procent er tilhængere af endnu en udsættelse.

På den anden side foretrækker 46,3 procent af respondenterne, at OL bliver afviklet efter den reviderede plan med åbning 23. juli næste år.

Det er dog kun 15,2 procent, som vurderer, at legene kan afvikles i fuld skala. 31,1 procent mener, at arrangementet næste år skal gennemføres i en mindre udgave uden tilskuere.

Det er Kyodo News og tv-stationen Tokyo MX, der har foretaget rundspørgen blandt 1030 indbyggere i den japanske hovedstad.

OL skulle efter den oprindelige plan have været sat i gang om mindre end en måned.

Men coronapandemien tvang i slutningen af marts arrangøren og Den Internationale Olympiske Komité til at udsætte begivenheden med et år.

Hvorvidt det i 2021 er muligt at gennemføre legene for fuld udblæsning er dog et andet spørgsmål.

Ifølge arrangørerne kan det komme på tale at afholde OL i en mere simpel form - eksempelvis med et begrænset antal tilskuere.

Tokyos guvernør, Yuriko Koike, påpegede tidligere på måneden, at det kan blive nødvendigt at gøre OL-arrangementet mere enkelt for at fastholde opbakningen i befolkningen.

- At afholde OL og PL kræver sympati og forståelse fra Tokyo-borgerne og det japanske folk.

- Derfor er vi nødt til at rationalisere, hvad vi kan rationalisere, og forenkle, hvad der er behov for at forenkle, sagde Yuriko Koike dengang.