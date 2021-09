Det britiske kongehus hylder tennissportens nye dronning

- Det er en bemærkelsesværdig præstation i så ung en alder, og et vidnesbyrd om dit hårde arbejde og indstilling, skriver dronning Elizabeth i en besked til Raducanu.

Det britiske kongehus hylder i en udtalelse den 18-årige tennisspiller Emma Raducanu for hendes sejr i lørdagens finale i US Open.

- Jeg er ikke i tvivl om, at din enestående præstation, og den af din modstander Leylah Fernandez, vil inspirere den næste generation af tennisspillere. Jeg sender mine varmeste hilsener til dig og dine mange tilhængere, lyder det videre fra dronningen.

Raducanu er i løbet af kort tid blevet en af de mest omtalte sportspersoner. I juli overraskede hun alle ved at nå langt i Wimbledon, og det fulgte hun op på ved at gå hele vejen i US Open.

Hun kom kun ind i hovedturneringen i New York City gennem en kvalifikationsturnering, men tabte siden ikke så meget som et eneste sæt i de syv kampe, der kulminerede med en finalesejr på 6-4, 6-3 over den 19-årige canadier Leylah Fernandez.

Den useedede Raducanus sensationelle triumf er også bemærket af den britiske premierminister, Boris Johnson.

- Hvilken sensationel kamp! Kæmpe lykønskninger til Emma Raducanu, skriver Johnson og tilføjer:

- Vi er alle enormt stolte af dig.

Flere af sportens største koryfæer har også været ved tasterne efter sejren.

- En stjerne er født, skriver Martina Navratilova, der vandt 18 grand slam-tilter i single, mens Rod Laver med 11 grand slam-titler bag sig mener, at der venter flere dueller mellem de to unge finalister.

- Jeg er ikke i tvivl om, at der venter mange flere grand slam-titler til jer begge. Endnu et historisk øjeblik ved US Open. Tillykke, skriver den 83-årige australier.

Emma Raducanu, der før US Open lå nummer 150 på verdensranglisten, var den første britiske kvinde til at nå frem til en grand slam-finale i over 40 år, og hun er den første kvalifikationsspiller, siden sportens åbne æra blev indledt i 1968, der vinder en af de fire store turneringer.