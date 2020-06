Svein Arne Hansen blev valgt som præsident for Det Europæiske Atletikforbund i 2015 og genvalgt i 2019. (Arkivfoto)

Det Europæiske Atletikforbunds præsident er død

Nordmanden Svein Arne Hansen, som var præsident for Det Europæiske Atletikforbund, døde lørdag.

Præsidenten for Det Europæiske Atletikforbund, Svein Arne Hansen, er død.

Det skriver den norske avis VG, som har været i kontakt med Hansens familie.

Svein Arne Hansen blev 74 år.

Han blev valgt som præsident i atletikforbundet i 2015. Senest blev han genvalgt i 2019 for en fireårig periode, og han var samtidig bestyrelsesmedlem i Det Internationale Atletikforbund.

Forinden var han præsident i Norges Atletikforbund fra 2003 til 2015.

Svein Arne Hansen spillede en stor rolle i etableringen af store internationale atletikstævner, og han var blandt andet præsident i EuroMeetings fra 1998 til 2006.

Han var også kendt som leder af Bislett Games - et årligt atletikstævne, der er en del af Diamond League. Derfor fik han tilnavnet "Bislett-Hansen".

I marts blev han indlagt på intensivafdelingen på et hospital i Norge efter voldsomt slagtilfælde. Han døde tre måneder senere efter yderligere komplikationer.

- Svein Arne vil blive stærkt savnet i norsk og international atletik. Han var vigtig for mange, siger Ketil Tømmernes, som i dag er præsident i det norske forbund, til forbundets hjemmeside.

- Norsk atletik var stolt over at have chefen i europæisk atletik. Nu er han væk, og det er uendelig trist.