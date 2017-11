Deschamps sagsøger Cantona for æreskrænkelse

I 1990'erne var de holdkammerater på det franske landshold, men siden er forholdet mellem Didier Deschamps, som i dag er landstræner, og Manchester United-legenden Eric Cantona blevet køligt.

Så køligt at Cantona fredag måtte et smut forbi retten for at modtage beskeden om, at Deschamps har sagsøgt ham for æreskrænkelse. Det meddeler den franske radiostation Europa 1 ifølge NTB.