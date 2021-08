Derby i Parken er største tilskuermagnet efter coronaindtog

Billetsalget gør det efter alt at dømme til den sportsbegivenhed i Danmark med flest tilskuere, siden landet indførte coronarestriktioner i begyndelsen af marts sidste år.

Det kan lade sig gøre, fordi restriktionerne løbende er blevet lempet, i takt med at flere danskere er blevet vaccineret.

Fra 1. august blev det tilladt for udefans at være på plads til fodboldkampe, og det er også tilfældet søndag, hvor FCK håber at få solgt samtlige billetter.

Det siger kommerciel chef i FCK Jacob Lauesen.

- Målet er nu at få kampen udsolgt. Det bliver en kæmpe kamp i den fantastiske ramme, et derby fortjener, og som vi alle har glædet os til at opleve igen efter mere end halvandet år med ingen eller få tilskuere, han til FCK's hjemmeside.