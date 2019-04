Der var dopingsager mod seks danske atleter i 2018

Den kvindelige triatlet blev frifundet for at have benyttet sig af astmamidlet terbutalin, mens en mandlig triatlet og en mandlig bokser hver fik en reprimande for at have benyttet samme astmamiddel.

En hockeyspiller blev udelukket to år for at være testet positiv for kokain, mens en vægtløfter fik fire års udelukkelse for at have benyttet steroider og flere andre ulovlige midler.

Den sidste sag er mod en anden vægtløfter og er ikke afgjort endnu.

Anti Doping Danmark indledte otte sager mod personer i foreningsbaseret fitness- og motionsidræt i 2018.

Dertil kommer sager fra kommercielle fitnesscentre. Her er tallet fra 2017, hvor der blev indledt 114 sager.

I årsrapporten fremgår det også, at der blev foretaget flest dopingtest af cykelryttere i den organiserede konkurrenceidræt.

Således blev der udført 253 test af cykelryttere.

Triatlon (215 dopingtest), atletik (131), fodbold (130) og roning (115) følger efter på listen over sportsgrene med flest dopingtest i 2018 i konkurrenceidræt.