Den tidligere bokser Jørgen "Gamle" Hansen er død

Den tidligere bokser Jørgen "Gamle" Hansen er død. Han blev 74 år.

Det bekræfter hans familie over for ugebladet Tæt På. Bokselegenden døde torsdag aften efter mange års sygdom, oplyser mediet.

I Jørgen Hansens professionelle karriere, der sluttede med sejren over Perico Fernandez i december 1982, blev det til 78 sejre i 92 kampe på bare 14 år.

Jørgen Hansen var 39 år, da han lagde boksehandskerne på hylden og trådte ud af ringen, hvilket i karrierens senere år gav ham tilnavnet "Gamle".

Han boksede sig ind i historiebøgerne, da han som undertippet i en alder af 36 år overraskede alle og besejrede den regerende europamester, Dave Boy Green.

Jørgen Hansen var oprindelig en talentfuld fodboldspiller, men et par onkler fik den unge smedelærling fra Aalborg overtalt til at gå til boksetræning.

Og det skulle vise sig at blive indledningen til en boksekarriere, som strakte sig over næsten 20 år.

To ting kom til at præge Jørgen Hansens karriere. En knaldhård højrehånd og en svingende psyke. Den første nedlagde en lang række boksere. Den anden sendte selv Jørgen Hansen i tovene, når han valgte at opgive frem for at kæmpe videre.

Som amatør boksede Jørgen Hansen i Lindholm BK, hvor han vandt det jyske mesterskab seks år i træk. Han var med til OL i 1968, men ved den lejlighed blev han slået ud i den første kamp.

"Gamle" debuterede som professionel i 1969 og indkasserede det første nederlag tre år senere i KB Hallen i en titelkamp mod europamesteren i weltervægt, franskmanden Roger Menetrey.

Fire år senere fik man overraksende mulighed for et opgør om VM-titlen i letweltervægt mod Bruno Arcari. En uhyggelig modstander, som skræmte livet af Jørgen Hansen, der efter et par hårde træffere valgte at smide sig ned og opgive.

Efter det nederlag dømte mange Jørgen Hansen færdig, men fire år senere var han tilbage på første række, da han i 5. omgang knockout-besejrede den forsvarende europamester Marco Scano.

Herefter tabte han bæltet og vandt det tilbage flere gange, og efter sejren over Dave Boy Green i 1979 forsvarede han med succes sit mesterskab i seks titelkampe - to af dem mod danske Hans-Henrik Palm.

Efter han blev pensioneret, arbejdede Jørgen "Gamle" Hansen i mange år som tjener på Hviids Vinstue i København.

De seneste år var han dog alvorligt syg, og torsdag aften sov han ind omgivet af den nærmeste familie, 12 dage før han ville være blevet 75 år.