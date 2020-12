Den taktiske vej til EM-metal må lægges i kampenes start

Coronapandemien har lukket håndbolden ned i en stor del af verden i 2020, og derfor går holdene ind til slutrunden med langt mindre viden om hinanden, end de plejer at gøre.

Det betyder, at det danske hold må møde op til fredagens åbningskamp mod Slovenien med et noget begrænset taktisk oplæg på modstanderen.

- Det er ikke meget video, vi har på dem, og de har fået to nye spillere siden sidst, så det bliver i hvert fald spændende, siger playmaker Mia Rej.

- Jeg tror, det bliver noget med i de første 10-20 minutter lige at prøve at se an, hvad det egentlig er, de kommer med og så ellers forsøge at holde fokus på vores eget spil. Det bliver nok ikke det helt store taktiske oplæg om deres spillestil.

Det afholder dog ikke holdkammerat Mette Tranborg fra at tage store ambitioner med ind til EM-slutrunden.

- Jeg har en virkelig god følelse inden denne her slutrunde. Hvis vi får spillet vores spil, og får justeret de der småting, der kan være, så tror jeg på, at vi kan vinde en medalje, siger højrebacken fra Team Esbjerg.

Hun understreger dog, at ambitionerne knytter sig til holdets egen kunnen og formfremgang, idet kendskabet til konkurrencen er stærkt begrænset i forhold til tidligere år.

- Det er selvfølgelig gode hold, vi skal møde, og der er den faktor, at man ikke helt ved, hvor holdene står, fordi det er så lang tid siden, man har spillet kampe mod en del af dem.

- Nogen af holdene har ikke spillet i år. Der er noget i forberedelsen, som er lidt sværere, fordi man ikke har så meget at forberede sig på, lyder det fra den høje bagspiller.

Hun står dog ikke alene med den gode fornemmelse på holdets vegne inden åbningskampen.

- Vi skal stå godt i forsvaret og forsøge at holde os til konceptet. Vi skal spille enkelt, så alle er med på, hvad der foregår. Kan vi holde os til det, så tror jeg, vi kan nå langt, siger Mia Rej.

Om fornemmelserne er rigtige, får de og seerne et første praj om fredag aften fra klokken 20.30, når holdet møder Slovenien.

De to øvrige hold i gruppen er Montenegro og Frankrig.