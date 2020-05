Den spanske liga sigter efter genstart i juni

De to øverste fodboldrækker i Spanien sigter efter at genstarte i løbet af juni ovenpå corona-pausen, der snart har varet i to måneder.

Det er planen, at spillerne i de enkelte klubber i denne uge skal starte med at træne igen, men dog på individuel basis i første omgang ifølge protokoller, der er udarbejdet for at genstarte fodbolden på forsvarlig vis.

Før spillerne i de enkelte klubber igen må anvende træningsfaciliteter i denne uge, skal de dog alle testes for corona, hvilket de løbende vil blive op til og under de sidste spillerunder af turneringen.

Træningsstarten vil foregå i flere trin, hvor der efter en periode med individuel træning senere vil blive givet grønt lys til gruppeaktiviteter.

Spanien er blandt de lande, der har været hårdest ramt af coronavirusset målt på døde og smittede.

Der har ikke været spillet fodbold i den bedste række, siden Real Sociedad 10. marts vandt 2-1 ude over Eibar.

Der resterer 11 spillerunder, og FC Barcelona er i spidsen for ligaen med to point ned til Real Madrid på andenpladsen.