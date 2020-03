Den olympiske ild indleder rejsen mod Tokyo

Her blev den olympiske ild, som traditionen foreskriver, tændt, og den skal nu på en længere rejse mod sommerens værtsby.

Coronasituationen har skabt begyndende usikkerhed, om OL kan gennemføres i Tokyo til sommer, men torsdag er nedtællingen til legene for alvor begyndt.

På grund af frygten for virusspredning var der kun inviteret 100 gæster til at overvære seancen i det antikke Olympia i Grækenland, skriver nyhedsbureauet dpa.

Efter at ilden var blevet antændt ved hjælp af et spejl og solens stråler, blev en fakkel videregivet til den græske skytte Anna Korakaki, som vandt guld ved legene i Rio de Janeiro for fire år siden.

- De olympiske lege er et stærkt billede på den verdensomspændende enhed mellem mennesker, sagde præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité, Thomas Bach.

Faklen skal nu på en ugelang rundtur i Grækenland, indtil den når det gamle olympiske stadion i Athen, der var ramme om de første moderne lege i 1896.

Her bliver den videregivet til organisationskomitéen for OL i Tokyo.

Sommerens OL skal efter planen åbnes 24. juli i den japanske hovedstad.