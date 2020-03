Den olympiske flamme lander i Japan forud for OL i Tokyo

Modtagelsen skulle have været en festlig begivenhed, men blev en dæmpet en af slagsen på grund af coronaviruspandemien, der sågar har sået tvivl om legene i Tokyo til sommer.

Flammen landede med et særligt charterfly på luftbasen Matsushima i den japanske provins Miyagi. Provinsen var valgt som del af projektet "Recovery Olympics", der har til formål at vise eksempler på regionens genopstandelse efter jordskælvet, tsunamien og atomkraftnedsmeltningen i 2011.

De tidligere japanske OL-vindere Saori Yoshida og Tadahiro Nomura hentede flammen fra flyet og bar den gennem en æresgarde op på en scene foran udvalgte gæster.

200 lokale børn, som skulle have budt flammen velkommen, var blevet bedt om at blive væk i det, arrangørerne kalder en "hjerteskærende" beslutning om at neddrosle begivenheden som følge af coronavirus.

Da den olympiske ild blev overleveret fra Grækenland til Japan ved en ceremoni på Panathinaiko Stadion i Athen torsdag, var der ligeledes lukket for offentligheden.

Og da OL-ilden i sidste uge blev tændt på antikkens Olympia, var det også uden tilskuere, efter at myndighederne valgte at aflyse den græske del af fakkelstafetten.

Onsdag meddelte Den Internationale Olympiske Komité, at den fortsat ikke har planer om at udsætte sommerens OL, der er planlagt til at finde sted i Tokyo fra 24. juli til 9. august.