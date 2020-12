Den italienske fodboldlegende Paolo Rossi er død - 64 år

Rossi blev med seks mål topscorer og blev kåret til VM's bedste spiller.

- Uforglemmelige Pablito, som fik os alle til at elske sommeren 1982, lyder det fra Enrico Varriale.

Italien vandt finalen i 1982 med en 3-1-sejr over Vesttyskland. Rossi scorede det ene af målene. Forinden havde han scoret et hattrick, da Italien besejrede Brasilien med 3-2, og Rossi stod for begge mål, da Italien slog Polen 2-0 i semifinalen.