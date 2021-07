Den gamle mester er kommet i dårligt selskab

Så sløj er den firedobbelte vinders forfatning, at han ved flere lejligheder er havnet i rigtig dårligt selskab - i feltets såkaldte gruppetto, hvor det på bjergetaperne kun handler om at komme i mål inden for tidsgrænsen.

Chris Froome er ikke udgået af Tour de France. Men der var næppe nogen, der havde løftet et øjenbryn, hvis den britiske veteran for længst havde trukket stikket og var rejst hjem.

- Det er en sjov og ret mærkelig oplevelse, siger danske Casper Pedersen, der flere gange er stødt på Froome i de tunge drenges forsamling.

Ligesom alle andre har Pedersen været vant til at se briten dominere Tour de France i en grad, så han i perioder har virket usårlig. Det er meget langt fra at være tilfældet i dag.

- På den sidste stigning i søndags var han helt i panik over tidsgrænsen og spurgte mig, om jeg vidste, hvor meget tid vi havde.

- Da tænkte jeg godt nok, at det var lidt underligt at sidde i gruppettoen med Chris Froome, og at det var ham, der spurgte mig, om vi nåede i mål til tiden, lyder det fra Pedersen.

Siden et alvorligt træningsstyrt kort før Tour de France i 2019 har Froome været langt fra topformen, og det er ikke i sig selv overraskende, at han har svært ved at hænge på de bedste.

Det bemærkelsesværdige er, at han også har problemer med at følge med de langsomste.

Et styrt på 1. etape har heller ikke hjulpet, og kollegerne har efterhånden fået ondt af den plagede stjerne.

- Jeg tror, vi er rigtig mange, som både har medlidenhed med ham og respekt for ham, fordi han stadig er her, siger Søren Kragh Andersen.

Medynk er dog formentlig den sidste følelse, en elitesportsmand ønsker at fremprovokere.

Mon ikke Chris Froome længes efter de år, hvor publikum overdængede ham med urin, spytklatter og skældsord.

Til dengang, hvor han totaldominerede verdens største cykelløb, og rasende tilskuere anklagede ham for doping og for i øvrigt at sidde grimt på sin cykel.

Nu er der ikke længere nogen, der kunne drømme om at smide kropsvæsker efter Froome. Tværtimod får han høfligt bifald, når han bliver præsenteret i startbyerne før hver etape.

- Jeg ved ikke, hvor mange, der var blevet ved, som han gør nu. Han er langt fra sit tidligere niveau. Men der sidder også nogle mennesker, der betaler ham en kæmpe pose penge, siger Casper Pedersen.

Før denne sæson skiftede Froome til Israel Start-Up Nation, hvor han efter sigende kører på en af feltets største kontrakter.

Ledelsen på holdet har ikke lagt skjul på, at man har hentet det aldrende topnavn i forventning om, at han stadig kan køre med om sejren i Tour de France.

For briten handler det derfor om at arbejde sig tilbage til fordums glans, som om skader, skavanker og en efterhånden høj alder ikke eksisterer.

- Der er meget, meget få mennesker i verden, som opnår så stor succes, som han har gjort, siger Froomes ven og landsmand Mark Cavendish.

- Så folk forstår ikke hans tankegang, og derfor forstår de heller ikke, hvor enormt et bjerg man skal bestige for at komme tilbage. Det er man nødt til at vise respekt for, påpeger Cavendish.