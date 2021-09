Den gamle dame skranter efter Ronaldo-afsked

Den gamle dame, som klubben kaldes, har ikke vundet i de første fire runder, og med blot to point placerer klubben sig sensationelt under nedrykningsstregen inden onsdagens udekamp mod Spezia klokken 18.30.

Fodboldforfatteren Asker Hedegaard Boye, der er ekspert i italiensk fodbold, er langt fra imponeret over Juventus' sæsonstart.

- Groft sagt er det et hold, der ikke hænger sammen overhovedet, hvilket er meget atypisk for Juventus, der igennem et årti har været kendetegnet ved at være ekstremt sammenspillet og et stærkt kollektiv, siger Asker Hedegaard Boye.

Han mener, at en stor del af årsagen skal findes i Cristiano Ronaldos afsked og skifte til Manchester United. Det tomrum har Juventus ikke fyldt ud.

- Der har været meget snak om, at han spillede mest for sig selv og ikke formåede at løfte Juventus som hold, selv om han individuelt var god, men man mangler hans mål nu, påpeger Hedegaard Boye.

- Han var den ubetingede stjerne, hvilket var et brud med Juventus' normale ageren, om at ingen er større end holdet. Det var han i de år. Nu skal man tilbage til dyderne med vindermentalitet og holdånd, der altid har gjort Juventus stærk.

Det er Allegri tilbage for at sørge for. Træneren gjorde Juventus til mester fem sæsoner i træk, inden han valgte at trække stikket i 2019. Før denne sæson erstattede han Andrea Pirlo, der skuffede med en fjerdeplads i sin enlige sæson som træner.

- Allegri har ikke fået sat sit præg på holdet endnu. Han har prøvet både 4-4-2 og 4-3-3, men flere af de bærende spillere har ikke fundet deres plads på holdet, vurderer Asker Hedegaard Boye.

Han mener dog heller ikke, at der er den balance i truppen, som Juventus blandt andet havde, da det blev til ni mesterskaber i træk fra 2012 til 2020.

- Der er mange unge spillere, som kan blive gode, og så har man flere ældre spillere, som ikke bliver bedre. Men der er ikke så mange spillere i deres bedste alder fra 25 til 28 år på toppen af deres karrierer.

I de italienske medier er kritikken hård, og sportsavisen La Gazzetta dello Sport var efter Milan-kampen ude med overskriften "Juve, du er så langt nede".

- Juventus bliver kritiseret hårdt. Det er landets flagskib, som i de seneste uger og i sidste sæson slet ikke har lignet sig selv, så klubben får med kniven.

- Der er allerede pres på Allegri, selv om der kun er spillet en kamp i Champions League og fire i Serie A. Der er også pres på de spillere, der skal overtage lederroller efter Ronaldo, blandt andre Paulo Dybala, fortæller Asker Hedegaard Boye.