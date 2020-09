Den forsvarende vinder Egan Bernal trækker sig fra Touren

Bernal kom til Touren med den mission at forsvare sin sejr fra sidste år. Da feltet ramte de hårde bjerge, stod det dog klart, at han langtfra havde formen til at følge med andre favoritter som Primoz Roglic og Tadej Pogacar.

- Vi har taget beslutningen for Egans eget bedste. Egan er en sand mester, der elsker at konkurrere, men han er også en ung rytter med mange Tour-deltagelser foran sig, siger Ineos-chef Dave Brailsford.

- På nuværende tidspunkt føler vi, at det er klogest for ham at trække sig.

Det er den forsvarende mester enig i.

- Det er selvfølgelig ikke sådan her, jeg ville have mit Tour de France til at ende, men jeg er enig i, at det er den rette beslutning. Jeg har stor respekt for løbet, og jeg ser frem til at vende tilbage de kommende år, siger Bernal.

Den unge colombianer vandt sidste år Tour de France foran holdkammeraten Geraint Thomas og hollandske Steven Kruijswijk.

I år knækkede Bernal dog for alvor på søndagens 15. etape. Han blev sat, da der blev skruet op for farten på etapens sidste stigning, Grand Colombier, og han endte med at komme i mål over syv minutter efter vinderen.

På tirsdagens 16. etape resignerede han helt og kom i mål knap en halv time efter etapevinder Lennard Kämna (Bora).

Bernal trækker sig forud for onsdagens hårde 17. etape, der på forhånd er blevet udråbt som årets kongeetape.

Rytterne skal over to bjerge, der er uden for kategori.

Først gælder det Col de la Madeleine, der er 17,1 kilometer langt og stiger med 8,4 procent i gennemsnit. Herefter venter det frygtede Méribel Col de la Loze, hvis stejle sidste fire-fem kilometer særligt ventes at gøre en stor forskel.