Den berømte OL-flamme har indledt sin rejse mod Tokyo

For at undgå store menneskemængder indledes første del af turen uden tilskuere. Senere vil folk, der samler sig i vejkanten for at overvære faklen passere, skulle være iført mundbind og overholde fysiske afstandskrav, har myndigheder beordret.

OL i Tokyo blev udskudt fra sommeren 2020 til i år på grund af coronapandemien.

- Gennem det seneste år, mens hele verden har været gennem en svær tid, er den olympiske flamme blevet holdt i live. Stille, men effektivt, siger præsidenten for OL i Tokyo, Seiko Hashimoto, ved torsdagens ceremoni.

- Den lille flamme mistede ikke håbet, og ligesom kirsebærtræerne, der er klar til at blomstre, ventede den på denne dag, siger Hashimoto.

Hun tilføjer med henvisning til coronakrisen, at flammen "er en stråle af lys for enden af mørket".

Første løber på den 121 dage lange stafet var Azusa Iwashimizu, der i 2011 var en del af Japans kvindelandshold, som vandt VM i fodbold. Hun var ledsaget af tidligere holdkammerater.

Azusa Iwashimizu gav faklen videre til den næste løber, som var en gymnasieelev fra Fukushima. Byen var blandt de hårdest ramte byer, da et jordskælv i marts 2011 udløste en tsunami, som blandt andet ødelagde et atomkraftværk i området.