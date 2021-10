Delaney udvist efter 450 kampe: Jeg dummede mig

Lørdag 25. september fik han nemlig karrierens første røde kort, da han i løbet af cirka ti sekunder modtog to advarsler for at brokke sig til dommeren i en La Liga-kamp mod Espanyol.

Den danske landsholdsspiller Thomas Delaney er mødt ind i landsholdslejren efter at have afsonet en karantænedag for sin spanske klub, Sevilla.

Efter at have fået det første gule kort, vendte danskeren tommelfingeren op og klappede hånligt af kampens dommer, som kvitterede med endnu en advarsel.

Det var hans kamp nummer 450 på topniveau - 388 klubkampe, 62 A-landskampe - og han medgiver, at udvisningen var helt i orden.

- Normalt snakker jeg meget med dommerne, men det var måske også det, der blev min død. Vi snakker om, hvordan kampene forløber, og om han er enig eller uenig i mit brok. Så var der 35 grader, jeg taler ikke spansk, og så dummede jeg mig.

- Det var min gestikulation, der fik mig smidt ud, og den kunne ikke misforstås. Det er jeg ikke stolt af. Da jeg gik fra banen, tænkte jeg, at jeg ikke havde regnet med at blive udvist, men da jeg så den igen, kunne jeg sagtens se det, siger Thomas Delaney.

Han er kendt som en ivrig og hård hund på midtbanen, men i sin over 12 år lange karriere i seniorfodbold har han aldrig set sig nødsaget til at lave en nødbremse eller en tackling til advarsel nummer to. Han står noteret for over 80 gule kort.

- Det er et godt spørgsmål, hvordan jeg har kunnet undgå en udvisning. Dommertække? spørger en grinende Delaney.

Han ræsonnerer sig frem til, at han gennem sin karriere har været god til at regne ud, hvor grænsen til en udvisning har været.

- Det klinger måske hult, når jeg har tabt hovedet for under to uger siden, men generelt har jeg en god fornemmelse for, hvad jeg kan tillade mig.

- Jeg har også spillet ret mange kampe med et gult kort i løbet af min karriere, og man lærer af at spille med et gult kort i baghovedet. Måske var det fint at få et rødt kort, så jeg kan blive skærpet på det område igen, siger Thomas Delaney.

Han skal forsøge at undgå en udvisning lørdag, når Danmark møder Moldova på udebane i VM-kvalifikationen. Tre dage senere venter Østrig i Parken.