Delaney skærmede Eriksen: Det var ude af vores hænder

Det var især Thomas Delaney, som tog initiativ til at få sine medspillere til at danne en cirkel rundt om Eriksen for at beskytte ham i situationen.

Da Christian Eriksen modtog livreddende hjertebehandling under Danmarks EM-kamp mod Finland i lørdags i Parken, blev der hurtigt dannet en ring omkring ham af de danske spillere.

- Det gik jo meget hurtigt det hele. Der var mange spillere, der reagerede super hurtigt. For nogle af os var det tydeligt, at det ikke var godt med Christian, der tog to skridt og faldt.

- Der var nogle ting, der skulle gøres hurtigt, siger Delaney på et pressemøde onsdag.

Det er første gang, Delaney snakker offentligt om Eriksen-episoden i Parken, som han husker tydeligt.

Delaney nævner Joakim Mæhle og Simon Kjær som nogle af de første til at være hos Eriksen, mens andre spillere tilkaldte hjælp.

- Jeg har desværre prøvet det her før. Jeg har set det før. Og der er mange mennesker, der er meget interesserede. Derfor tog vi beslutningen om at skærme af.

- Det gjorde vi både for Christian, vores læger, der behandlede ham, samt Christians venner og familie. Det var ikke sjovt. Og det var heller ikke sjovt for os at stå der.

- Men det føltes som en måde at hjælpe Christian på, nu hvor det var ude af vores hænder, siger Delaney.

Den anden episode, Delaney omtaler, var ikke en oplevelse med en nær relation og derfor anderledes.

I sommeren 2017 oplevede Delaney, som dengang spillede for Werder Bremen, at Abdelhak Nouri fra Ajax faldt om i en træningskamp. Den dengang 20-årige Nouri pådrog sig en hjerneskade efter episoden.

- Det var to forskellige oplevelser. Den første gang var med en, jeg ikke kendte personligt. Denne gang var det en spiller og en kammerat, jeg har kendt gennem 15 år.

- Så for os alle sammen var det en situation, vi aldrig havde forestillet os. Så det føltes uvirkeligt inde på banen, siger Delaney.

Midtbanespilleren mener, at det har været en god ting at kunne tale åbent om episoden i landsholdslejren, hvor alle kender hinanden godt.

Det har også hjulpet at kunne træne og spille fodbold igen de seneste dage og tænke på andre ting.

Delaney forklarer, at ærlighed og kærlighed generelt har hjulpet holdet til at komme tættere på normalen, så det står bedre rustet til de næste opgaver ved EM.

Danmark skal møde Belgien i holdets næste EM-kamp torsdag aften i Parken.