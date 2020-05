Delaney om at skulle i gang igen: Jeg var lidt bekymret

Den danske landsholdsspiller havde ikke spillet i over et halvt år, da Bundesligaen blev genoptaget.

Thomas Delaney er blevet kastet for løverne fra start i den genoptage Bundesliga-sæson.

Den danske midtbaneslider har startet inde i alle Dortmunds tre kampe indtil videre, selv om han ellers ikke havde spillet i over et halvt år, da den bedste tyske fodboldrække kom i gang igen.

Delaney havde da også sine betænkeligheder ved at skulle i gang igen efter så lang tid uden kampe.

- Jeg var lidt bekymret. Seks måneder uden kamptræning, og så startede vi op med at træne to og to, så fire sammen, derefter seks og så videre. Jeg havde kun trænet i 3 gange 15 minutter med 11 mod 11, siger danskeren i et interview på Dortmunds hjemmeside.

- Men jeg var selvfølgelig klar, men der er ingen tvivl om, at jeg kunne have brugt lidt mere forberedelse. Men det er gået godt, og jeg er meget tilfreds.

Dortmund startede godt ud efter coronapause og vandt de første to kampe, inden det tirsdag blev til et nederlag i topstriden mod Bayern München.

Søndag venter bundproppen Paderborn så, og selv om modstanderen nu ligger i den anden ende af tabellen, tager man ikke let på det i Ruhr-klubben.

- Spændingen skal være den samme (som mod Bayern, red.). Især nu om dage hvor der ikke er fans til stede, skal man finde spændingen indeni sig selv, siger Delaney.

Dortmund kan med en sejr søndag bringe topholdet Bayerns forspring ned på syv point igen, efter at sydtyskerne lørdag i hvert fald for en stund bragte det op på ti med en sejr over Düsseldorf.

Dortmunds kamp fløjtes i gang klokken 18.