Delaney mærker hårdere midtbanekonkurrence end nogensinde

Det synes oplagt, at de tre pladser på fodboldlandsholdets centrale midtbane bliver udfyldt af Thomas Delaney, Pierre-Emile Højbjerg og Christian Eriksen under EM, akkurat som det har været tilfældet i de fleste og de vigtigste kampe under Kasper Hjulmand.

Konkurrencen på landsholdets centrale midtbane er dog hårdere, end den har været på noget andet tidspunkt i de otte år, hvor Thomas Delaney har været på landsholdet, mener han.

Delaney henviser til konkurrencen i EM-truppen fra Christian Nørgaard, Mathias Jensen og Anders Christiansen.

- Der er en meget tæt konkurrence. Pladserne er bedre besat end i mange år. Vi har ikke bare mange gode spillere, men også forskellige typer, der giver forskellige muligheder.

- Så det kræver, at vi er skarpe inde på banen, for ellers sidder der nogle dygtige og succesfulde spillere på sidelinjen. Der bliver gået til den, og det er nok den tætteste konkurrence, vi har haft i min tid på landsholdet, siger Thomas Delaney.

Flere andre i den danske EM-trup har også spillet kampe på de centrale midtbanepositioner. Det gælder eksempelvis Daniel Wass og Mikkel Damsgaard. Oveni må spillere som Jens Jønsson, Philip Billing, Lasse Schöne og Rasmus Falk følge EM fra sofaen.

Trods konkurrencen tvivler Christian Nørgaard på, at Kasper Hjulmand ændrer sin foretrukne midtbanekonstellation under EM.

- Der er en utrolig konkurrence på de pladser. Der er mange spillere, som byder sig til, men de tre (Delaney, Højbjerg og Eriksen, red.) har spillet pladserne til mange landskampe, og de spiller alle på et rigtig højt niveau i deres klubber.

- For mig personligt har optakten til EM ikke været den bedste med en lille skade, og jeg skal lige sørge for at være i fuld vigør igen, før jeg snakker om en startplads, siger Christian Nørgaard.

Mathias Jensen påpeger, at selv om konkurrencen på midtbanen er hård, så udmærker landstrænerens foretrukne trio sig også ved at spille på det højeste niveau til daglig i henholdsvis Dortmund, Tottenham og Inter.

Han håber dog, at Brentfords oprykning til Premier League kan bringe ham selv og Christian Nørgaard tættere på en startplads på landsholdet.

- De tre andre har spillet på højere niveau end mig og "Nør". Så det er dejligt, at vi nu får muligheden for at spille Premier League, så vi forhåbentlig kan give dem endnu mere konkurrence, siger Mathias Jensen.

Søndag spiller Danmark den sidste testkamp før EM-slutrunden, når Bosnien-Hercegovina besøger Brøndby Stadion.

Til den kamp har Kasper Hjulmand proklameret, at man ikke nødvendigvis får en forsmag på startopstillingen til den første EM-kamp, men at han i stedet vil dele spilletiden ud til dem, som har størst brug for den før slutrunden.