Delaney før EM-afgørelse: Irland er et godt sted at fejre

På mandag skal Danmark så "bare" have mindst et point i Irland, og så er EM-billetten i hus.

Men Thomas Delaney vil ikke møde op med et defensivt udgangspunkt.

- Vi skal ikke ud i at stå og forsvare boksen til en uafgjort. Det er ikke sådan, vi spiller.

- Vi har in mente, at vi er gode til at forsvare og lukker få mål ind, men vi kommer derover for at vinde, og Irland er ikke det værste sted at fejre. Det har vi prøvet før, siger Thomas Delaney til Kanal 5.

Det gør han med henvisning til Danmarks 5-1-sejr i Dublin over Irland i returopgøret i VM-playoff i november 2017.

Siden dengang har de to hold mødtes tre gange. Heraf to gange i Danmark. Hver gang er det sluttet afgjort. Den fjerde af den slags på stribe vil altså sende Danmark til EM.

Det er status efter en professionel indsats mod svage Gibraltar på en dårlig bane i Parken i København.

- Man kan sige meget om Gibraltar, og at det er et lille land, men de prøver at spille fodbold, og det er ikke nemt herinde (i Parken), heller ikke for os.

- Jeg synes egentlig, vi klarede det rigtig godt på et underlag, som er meget besværligt, siger Thomas Delaney.

Han og holdkammeraterne kunne se Robert Skov åbne scoringen efter 12 minutter. Efter 1-0 ved pausen tog det fart i anden halvleg, hvor Skov scorede igen.

- Det var rigtig dejligt. 6-0 var professionelt, kvalitet og en stærk indsats. Alle vidste godt, vi skulle vinde og vinde stort. Vi gjorde arbejdet færdigt, siger Robert Skov til Kanal 5.