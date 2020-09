Delaney-brøler hjælper Bayern til Super Cup-titel

Onsdag aften vandt Bayern den tyske Super Cup med 3-2 over Borussia Dortmund, og Thomas Delaney var impliceret i kampens afgørende mål.

Bayern München kan tilføje endnu et trofæ til klubbens enorme samling, og det kan sydtyskerne sende en tak til danske Thomas Delaney for.

Danskeren var meget uopmærksom og mistede bolden midt på banen med ni minutter tilbage af opgøret, og det førte til Bayerns sejrsmål få sekunder senere.

Det var Joshua Kimmich, der erobrede bolden fra en stillestående Delaney, og efter at have spillet bande med Robert Lewandowski og brændt sit første forsøg endte Kimmich med at score til slutresultatet 3-2.

Thomas Delaney startede inde for Dortmund for første gang i sæsonen, og danskeren spillede hele kampen, og i den sidste del af opgøret var det med anførerbindet om armen. Han blev noteret for en assist til 2-2-målet.

Super Cuppen er egentlig et opgør mellem det forsvarende mesterhold og de forsvarende pokalvindere, men da Bayern München vandt begge turneringer i sidste sæson, var Dortmund med qua sin andenplads i Bundesligaen i sidste sæson.

I den første del af kampen var der en tydelig niveauforskel på de to hold. Bayern-spillerne virkede opsatte på at vaske weekendens 1-4-lussing mod Hoffenheim væk, og det tog cirka en halv time at komme på 2-0.

Først scorede Corentin Tolisso på et kontraangreb, og siden fordoblede Thomas Müller føringen med et hovedstødsmål.

Siden tippede kampen, og Dortmund kom tilbage og kunne være løbet med det hele.

Først scorede Julian Brandt før pausen, og efter pausen udlignede Erling Braut Haaland på oplæg fra Thomas Delaney.

Kampen blev spillet i München, men uden tilskuere til at fejre Bayern Münchens femte titel på tre måneder.