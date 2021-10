Dekoreret Axelsen har fundet ro på banen

Men for Viktor Axelsen er der sat flueben ud for alle fire, samtlige sportens største turneringer for en herrespiller. I en alder af blot 27 år.

Guld ved Thomas Cup, verdensmester, All England-vinder og senest olympisk mester. Få badmintonspillere når at opleve bare én af triumferne i hele deres karriere.

Det har på ingen måde gjort ham tilfreds eller metaltræt. Tværtimod mener han, at han har opnået en ro, som kan give ham endnu bedre forudsætninger for at levere store resultater fremover.

- Jeg har allerede opnået, praktisk talt alt det jeg har drømt om i en alder af 27 år. Det giver en masse ro, men også en masse blod på tanden til at arbejde videre, siger fynboen, der efter OL-triumfen i sommer har bosat sig i Dubai med familien.

- Jeg er bestemt ikke tilfreds endnu, men det giver en masse ro, at jeg har opnået en masse allerede.

Fra lørdag indleder han jagten på den næste store triumf, når det danske herrelandshold på hjemmebane i Aarhus skal forsøge at gentage bedriften fra 2016 og vinde Thomas Cup.

Axelsen er stjernen på det danske hold, og holdets succes kommer i høj grad også til at afhænge af den olympiske mester.

Både ved OL i sommer og efterfølgende har han set skræmmende stærk ud, nærmest uanset hvor stærk en modstander han har stået overfor. Alle er blevet pillet fra hinanden, og han frygter ikke for det pres, der venter ham i Aarhus.

- Jeg er et sted nu, hvor jeg ved, hvad der virker, og jeg har fundet ro i mit spil, og hvad jeg skal gøre for at spille på et rigtig højt niveau, siger fynboen.

- Jeg har fundet ro i, at den ikke kan sidde lige i skabet i hver evig eneste turnering, men jeg har formået at finde en balance i tingene, hvor jeg kan stramme op på de rigtige tidspunkter.

Landstræner Kenneth Jonassen mener da heller ikke, at der findes en mere egnet mand lige nu til opgaven som frontfigur for holdet til Thomas Cup.

- Viktor er et rigtig godt sted, og han fik tanket fin selvtillid til Sudirman Cup. Det er der selvfølgelig også behov for, når man er spydspids for sit land.

- Det er en unik størrelse at skulle træde ud og spille denne her førsteherresingle og sætte tonen for holdet. Der kommer til at være et stort pres på Viktor, men det er han fint klar over, siger Jonassen.

Den danske profil har på det seneste været udsat for en del kritik, efter at han rykkede familien og forlod landsholdstræningen i Brøndby for at slå sig ned i Dubai og skabe rammerne for sin egen træning.

Blandt andet faldt det en del for brystet, at han forlod det danske elitecenter, som har været med til at bringe Axelsen frem, og dermed forringede niveauet på træningscentret.

Mens den danske stjernespiller ikke har meget mere at sige til den del, så skal ingen være i tvivl om, at hans niveau ikke er blevet forringet af flytningen og det nye træningsmiljø.

- Det er gået super godt. Jeg har haft nogle gode gutter med mig. Vi har trænet, haft det sjovt og været super seriøse, fortæller Axelsen.

- Vi har trænet mange timer, og jeg er rigtig godt tilfreds. Det er også godt at være hjemme her, men jeg er bestemt rigtigt glad for den træning, jeg har haft efter OL.

Sportsligt kunne nogen måske være bekymret for, om Axelsen i Dubai kunne finde den nødvendige modstand til at blive presset i træningen. Men det har ikke været et problem.

- Der er en masse gode spillere rundt omkring i verden, som er interesseret i at komme ud og træne og sparre. Og når man kører to mod én, så kan man hurtigt simulere en rigtigt god spiller, siger han.

Thomas Cup spilles fra 9. til 17. oktober.