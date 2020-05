Degraderede håndboldklubber truer med endnu en appelsag

De tre klubber er klar til at sende yderligere en appel afsted, hvis sagen ikke får en udgang, som klubberne kan leve med.

I den aktuelle appel har klubberne klaget over, at håndboldens egen appelinstans ikke har taget stilling til spørgsmålet om nedrykninger.

I kendelsen fra 5. maj underkendte Håndboldens Appelinstans hele den beslutning om sæsonafslutningen, som Dansk Håndbold Forbunds profudvalg forinden var nået frem til.

Profudvalget havde vedtaget, at slutstillingen skulle være identisk med ligatabellerne, som de så ud, da coronapandemien satte en stopper for spillet på banen.

Det betød, at de tre klubber ville rykke ned fra deres respektive rækker, selv om de stadig havde mulighed for at klare frisag, hvis de aflyste kampe var blevet gennemført.

Den beslutning blev siden underkendt af Håndboldens Appelinstans, der vurderede, at profudvalget savnede juridisk hjemmel. Hvorvidt det var ret og rimeligt at fastfryse tabellen, tog appelinstansen ikke stilling til.

Profudvalgets beslutning blev i stedet blåstemplet mandag aften af DHF's højeste organ, repræsentantskabet, men de tre klubber kæmper videre.

- Status i dag er, at der stadig ikke er en afklaring for dansk håndbold, men at der nu ventes på et svar fra DIF-Idrættens Højeste Appelinstans på de tre klubbers ønske om, at Håndboldens Appelinstans tager stilling til spørgsmålet om at undlade nedrykninger.

- Samtidig overvejer de tre klubber også en appel af afgørelserne truffet på gårsdagens ekstraordinære repræsentantskabsmøde, skriver klubberne i en pressemeddelelse.

Klubberne er utilfredse med, at DHF's repræsentantskab har truffet en beslutning i en sag, der stadig kører i appelsystemet.

Samtidig mener de ikke, at repræsentantskabet har mulighed for at træffe beslutninger, "hvis indhold reelt er at sidestille med lovgivninger med tilbagevirkende kraft".

Derfor er det langtfra sikkert, at nedrykningssagen slutter, når DIF's appelinstans har afsagt dom i den nuværende appelsag.

Dansk Håndbold Forbunds formand, Per Bertelsen, lægger ikke skjul på, at han gerne snart vil have et endeligt punktum.

- Jeg er dødtræt af, at det skal komme dertil.

- Men sådan er vores juridiske system bygget op, og det har jeg selvfølgelig respekt for, sagde Per Bertelsen mandag aften.

I DIF's appelinstans er den nuværende appelsag udnævnt til hastesag, men det er uvist, hvornår man kan have en afgørelse klar.