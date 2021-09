Debutmål er en gammel drøm for AGF's nyindkøb

Islandske Mikael Anderson fik søndag en perfekt debut for AGF, da han blev matchvinder som indskifter i 1-0-sejren over Vejle i Superligaen.

Han forlod nemlig AGF til fordel for FC Midtjyllands akademi i 2013 som bare 15-årig. Aarhus-klubben står dog islændingen meget nær, og derfor har han drømt om debuten for de hvide meget længe.

- Jeg havde drømt om den her dag længe, og jeg har været nervøs op til kampen. Jeg havde selvfølgelig også drømt om at afgøre kampen, men at jeg så gjorde det kunne ikke være skrevet bedre.

- Allerede som 12-årig var jeg her, og jeg har altid fantaseret om at spille her. At det så skete, var meget emotionelt for mig, siger han.

Mikael Anderson kom tilbage til AGF på transfervinduets sidste dag fra netop FCM til en pris, som ifølge flere medier angiveligt lå i omegnen af 15 millioner kroner.

De to klubber har dog ikke meldt noget officielt ud om prisen, og derfor vil Anderson heller ikke forholde sig til den.

- Jeg forholder mig ikke super meget til den pris, som er blevet nævnt flere steder.

- Jeg vil bare gerne ind og bidrage med at få holdet til at vinde nogle kampe, og det er jeg allerede lykkedes med i min første kamp, siger islændingen.

Og netop den vindermentalitet er ifølge Andersons nye træner i AGF, David Nielsen, den vigtigste egenskab, som han besidder.

- Det kræver et specielt mindset, hvis man skal have succes her i AGF, og det er vi ikke i tvivl om, at Mikael har.

- For ham behøver alt ikke lige at gå godt for at præstere, og det viste han, da han gik ind og afgjorde den her livsvigtige kamp, siger AGF-træneren.

AGF og Vejle var før det indbyrdes opgør ligaens to eneste hold uden sejr, og Anderson sørgede altså med kampens enlige mål for, at det nu blot er Vejle, som har det kedelige prædikat at være uden sejr på sig.

Matchvinderen fortæller endvidere, at følelsen efter målet var præget af en enorm lettelse, fordi han har været meget nervøs op til debuten.

- Efter målet var det en kæmpe lettelse for mig, fordi jeg har været nervøs før kampen. Det er nok den bedste måde, jeg lige kan beskrive det på, siger han.