Danmark vandt trods stor udskiftning i startopstillingen onsdag aften 2-0 over Sverige i en testkamp på Brøndby Stadion. Hele otte danskere fik debut i kampen for Danmark.

Debutanter lyser op i stjerners coronafravær

Hele otte danskere fik debut i 2-0-sejren over Sverige. Og debutanterne satte et solidt og overbevisende aftryk, mener vikarierende landstræner Ebbe Sand.

Men det betød også, at otte danskere fik debut i stjernernes fravær, og mange af dem imponerede, da de var med til at hente en 2-0-sejr over svenskerne.

Der er ikke noget, der er så galt, at det ikke er godt for noget.

