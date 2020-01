Debutanten Bramming smiler trods nederlag: Fed oplevelse

For ham var det den største oplevelse hidtil i karrieren at løbe på banen lørdag aften i Malmö Arena, hvor op mod 7000 danske tilskuere havde fundet vej til tribunerne.

- Det var utrolig stort. Det er noget, jeg har drømt om længe og arbejdet hårdt for, så det var dejligt.

- Jeg synes, det var en fed håndboldkamp at spille. Der var godt knald på, og det var to gode hold. Vi er selvfølgelig utrolig ærgerlige over, at det ikke var os, der vandt med et mål.

- Men det var en fed kamp og en dejlig oplevelse at spille en slutrunde i de rød-hvide farver og så med så mange danskere på lægterne, siger han.

Omkring otte minutter inde i opgøret mod Island fik Bramming sendt bolden i kassen og scorede sit første og hidtil eneste slutrundemål.

- Jeg kunne lige nå at nyde det i et sekund, og så var det hjem i forsvaret. Men det var dejligt. Der er familie og venner herovre for at se mig, så det var stort at få scoret, siger han.

29-årige Magnus Bramming kan generelt se frem til meget spilletid og et stort ansvar under slutrunden, da kollegaen på venstrefløjen, Magnus Landin, i øjeblikket sidder ude med en skade og indtil videre blot er med i Sverige som reserve.

Danmark møder mandag Ungarn, mens Rusland venter onsdag. De to bedste hold i hver gruppe går videre til mellemrunden.