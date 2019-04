Debutant scorer i dansk sejr: Det sprudler indeni

Med omkring syv minutter tilbage af kampen lørdag aften mellem Danmark og Montenegro løb 21-årige Emil Jakobsen på banen for første gang i karrieren for landsholdet.

- Det var en forløsning at score mit første mål på landsholdet. Det sprudler indeni, og jeg er rigtig lykkelig.

- Jeg fik lige et sus i maven, da Nikolaj (Jacobsen, red.) kom hen og sagde, at jeg skulle varme op, men jeg synes egentlig kun, at det var spænding og sommerfugle i maven og ikke nerver, siger han.

Det er ikke hvilket som helst landshold, Emil Jakobsen nu har prøvet at være en del af.

I januar vandt Danmark VM, og derfor var det også en lidt spændt Emil Jakobsen, der troppede op til den første træning forud for de to kvalifikationskampe onsdag og lørdag.

- Det sætter et pres på en, når de er verdensmestre og er så gode, som de er, men de har været supergode til at tage imod mig. De er jo trods alt bare mennesker, siger Emil Jakobsen.

Han var ikke på banen i den første kamp mod Montenegro onsdag, hvor danskerne led et overraskende 31-32-nederlag, men minutterne i storsejren lørdag har givet ham blod på tanden for flere kampe i den rød-hvide trøje.

- Jeg er stadig ung og har en masse år endnu til at komme helt ind på landsholdet, så jeg tager det roligt, men nu har jeg fået denne her oplevelse, som jeg er utrolig stolt og beæret over.

- Så må vi se, hvad fremtiden bringer, men jeg håber selvfølgelig, at jeg skal være en del af landsholdet, siger han.

Også landstræner Nikolaj Jacobsen regner med, at Danmark kommer til at se meget mere til den unge fløjspiller i fremtiden.

- Emil er et rigtig stort talent på venstre fløj. Han er utrolig eksplosiv i sit spring og har gode skudvarianter. Han er en spiller, jeg glæder mig til at følge, og jeg forventer, at han kan nå et rigtig højt niveau.

- Vi ser ham ikke som så langt fra landsholdet, og det giver ham forhåbentlig også mod på noget mere, siger Nikolaj Jacobsen.