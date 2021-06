Debutant kan blive næste danske tourstjerne

Michael Rasmussen var på vej mod det i 2007, men det satte en dopingskandale en stopper for. Jakob Fuglsang har forsøgt et par gange uden held.

Man skal altid være varsom med at putte prædikatet "mulig kommende tourvinder" på unge ryttere. Men Danmark har faktisk en debutant med til årets Tour de France, hvis potentiale gør det relevant at nævne.

For bare to år siden havde de færreste uden for inderkredsen af cykelmiljøet lagt mærke til Jonas Vingegaard. Den nu 24-årige jyde er ikke typen, der slår ud med armene, og resultaterne var indtil da beskedne.

Jumbo-Visma havde dog fået øjnene op for talentet og hentede ham ind i 2019.

Med en etapesejr i Polen Rundt og en samlet andenplads i Danmark Rundt i 2019 gav han antydningen af sit potentiale, og i år er han for alvor braget igennem.

To etapesejre og samlet sejr i Settimana Internazionale di Coppi e Bartali, etapesejr i UAE Tour og så den samlede andenplads i Baskerlandet Rundt - efter sin kaptajn Primoz Roglic, men foran tourvinder Tadej Pogacar.

- Der er ingen tvivl om, at han har en god pakke af kvaliteter. Han kan køre en rigtig god enkeltstart, han er god opad, og han er også relativt eksplosiv og kan afgøre cykelløb, lyder skudsmålet fra landstræner Anders Lund.

I sin tourdebut får han en ganske bunden opgave som loyal hjælperytter for klassementhåbet Roglic. Og der er langt fra at være en hamrende dygtig hjælperytter i bjergene til selv at køre med om de største sejre.

Men den tidligere bjergrytter og nuværende TV2-ekspert Chris Anker Sørensen mener, at Vingegaard har potentiale til at blive et reelt klassementhåb.

- Jeg synes, at Jonas Vingegaard, med det han har vist i år, er på vej til at blive det, siger han, med forbehold for endnu ikke at have set ham i Tour de France, hvor det største pres findes.

Der skal endnu tilbagelægges en del kilometer, før Vingegaard er flyvefærdig. Han skal stresstestes som kaptajn på store scener og skal finde ud af at navigere, når der også kommer pres fra medier.

Ifølge både Anders Lund og Chris Anker Sørensen er en tourdebut som loyal hjælper uden for det helt store rampelys en perfekt start.

Holdet lagde ved udtagelsen af Vingegaard heller ikke skjul på, at man ser et stort lys i danskeren som arvtager til Roglic, Tom Dumoulin og Steven Kruijswijk.

Sportsdirektør Grischa Niermann sendte følgende ord med tourbilletten til danskeren.

- Jonas kan blive en grand tour-udfordrer selv. Han kører også en god enkeltstart. Men han har brug for tid til at udvikle sig.

Den udvikling fortsætter nu under verdens største cykelløb, og en stor kaptajnrolle er ikke nødvendigvis mange år væk.

- Holdet har brug for unge ryttere til at tage over inden alt for længe, og der står Jonas Vingegaard lige nu nok som deres bedste bud. Om tre-fire år, måske allerede om to år, kan det da godt være, de satser på ham, vurderer Chris Anker Sørensen.