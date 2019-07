De tre store lever i deres egen tennisliga

Det spørgsmål har været til debat i forbindelse med herrernes Wimbledon-turnering, hvor der onsdag spilles kvartfinaler. For alt er, som det plejer at være i toppen.

Verdensranglistens suveræne top-3 indeholdende Novak Djokovic, Rafael Nadal og Roger Federer er således alle storfavoritter i deres respektive kvartfinaler.

Mandag satte trioen i fjerde runde en fed streg under deres overlegenhed. Federer slog Matteo Berrettini med 6-1, 6-2 og 6-2, Nadal besejrede Joao Sousa med 6-2, 6-2, 6-2, mens Djokovic vandt med 6-3, 6-2, 6-3 over Ugo Humbert.

I flere år har man ventet et generationsskifte i toppen, men i stedet virker 37-årige Federer, Nadal på 33 år og 32-årige Djokovic mere suveræne end nogen sinde.

Djokovic mener, at de tre stjerner hele tiden formår at overgå grænserne.

- Jeg er den spiller, jeg er i dag, på grund af de andre og den rivalisering, vi har haft. Det rykker hele tiden grænserne, siger Novak Djokovic.

"The Big Three", som de nu kaldes, har sammenlagt vundet 54 grand slam-titler og har ryddet bordet i de ti seneste. De unge opkomlinge har altså måtte kigge langt efter sportens fire største trofæer.

Deres tid skal nok komme, mener Nadal.

- Jeg tænker ikke over at sende et signal til spillerne fra den næste generation, om de kommer eller ej. Jeg ved, at de er gode, og der vil komme en dag, hvor de er foran os.

- Enten fordi de spiller bedre end os, eller fordi vi forlader sporten. Vi er ikke børn længere, siger spanieren.

Den 22-årige tysker Alexander Zverev har været regnet som det bedste bud på en arvtager, efter han sidste år triumferede i sæsonfinalen.

Men han har endnu ikke været i en grand slam-semifinale, og Wimbledon sluttede tidligt for ham.

Zverev ser ikke den stærke trio forsvinde lige foreløbigt.

- Jeg tror, at de kommer til at blive i et stykke tid. Det er op til os andre, om vi vil konkurrere med dem og på et tidspunkt slå dem i de største turneringer.

- Det har ingen af os gjort endnu. Jeg har gjort det i Masters-turneringer og til sæsonfinalen, men i grand slams vinder de stadig det hele. Vi unge spillere må ændre på det billede, siger Zverev.

Et andet stort talent, den 20-årige græker Stefanos Tsitsipas, mener, at det handler meget om indstilling.

- Vores generation er ansvarlig for at ændre på det. Vi må arbejde hårdt for at tro på os selv, når vi spiller mod de tre, siger Tsitsipas.

- Jeg tror, at det handler om karakter og ansvarsfølelse for, hvad vi foretager os, når vi står på banen. Nogle spillere er ikke klar til at tage det store ansvar og har ikke den rette mentalitet til at slå de store.

I kulissen spørger i stedet den trefoldige grand slam-vinder Andy Murray, der i sin tid fuldendte kvartetten "The Big Four".

Han barslede med et karrierestop i januar på grund af en hofteskade, men har igen fået mod på singletilværelsen, efter han uden problemer har kunnet spille double i Wimbledon.

Nu tror 32-årige Murray, at han igen vil være i stand til at konkurrere med de bedste i single.

- Hvorfor ikke? Jeg kan ikke se nogen grund til, at jeg ikke skulle være konkurrencedygtig. Hvis fysikken vil det, kan jeg stadig nå et højt niveau.

- Tennismæssigt er jeg sikker på, at jeg kan spille op med de fyre. Jeg føler ikke, at spillet har udviklet sig, så jeg ikke kan være med. Det er de samme spillere i toppen, siger Murray til The Guardian.

Onsdag kvartfinaler i Wimbledon ser således ud (seedninger i parentes):

* Novak Djokovic, Serbien (1) - David Goffin, Belgien (21).

* Guido Pella, Argentina (26) - Roberto Bautista Agut, Spanien (23).

* Sam Querrey, USA - Rafael Nadal, Spanien (3).

* Kei Nishikori, Japan (8) - Roger Federer, Schweiz (2).