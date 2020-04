De store stjerner tuner ind på Touren

Den tidligere Tour-vinder Chris Froome (Ineos) lagde ikke skjul på, at Touren stadig er sæsonens helt store mål for ham, selv om løbet nu skal køres fra 29. august til 20. september.

Udsigten til at køre Tour de France i denne sæson fik onsdag de store cykelstjerner til at rette al fokus mod begivenheden i slutningen af august.

- Tour de France er mit hovedmål, siger Froome ifølge cyclingnews.com.

Den Internationale Cykelunion (UCI) meddelte beslutningen om Touren onsdag. Her blev det også slået fast, at både Giro d'Italia og Vuelta a España skal køres efter Touren på endnu ukendte datoer efter VM, der afholdes fra 20. til 27. september.

Det hele betyder, at Froome, der tidligere i karrieren har vundet Touren fire gange, også håber, at han kan køre både VM og enten Giroen eller Vueltaen i denne sæson.

- Afhængig af datoerne for de andre grand tour-løb, så vil jeg gerne køre enten Giro d'Italia eller Vuelta a España, siger Froome.

Visheden om at skulle køre Tour de France fra 29. august fik også humøret i omdrejninger hos profilen Julian Alaphilippe (Quick-Step).

Han kørte i 2019 i Tourens gule førertrøje i 14 dage og sluttede på en samlet femteplads.

- Det er en super nyhed. Jeg hørte tirsdag aften, at Touren ville blive gennemført, og det var en kæmpe glæde, for jeg var begyndt at miste håbet en smule, som situationen er, siger Julian Alaphilippe ifølge cyclingnews.com i et interview med France Télévisions.

Den franske cykelstjerne Romain Bardet (AG2R) har i en årrække været blandt forhåndsfavoritterne til sejren i Tour de France. I 2019 kunne han ikke holde sig til i toppen i klassementet og sluttede som nummer 15 samlet.

Han meddelte så i november i 2019, at han ville droppe Touren i 2020, og i stedet fokusere på Giroen, OL og VM.

Meget tyder dog på, at det ifølge holdets manager er ændret.

- Oprindeligt var planen, at han (Romain Bardet, red.) skulle køre Giroen i maj, men da kalenderen er vendt på hovedet nu, så er der nye perspektiver, siger holdmanager Vincent Lavenu.

Han slår fast, at det er helt afgørende for holdet, at Bardet kører Tour de France.

UCI oplyste onsdag også, at suspenderingen af alle cykelløb er forlænget en måned. Nu skal der først cykles efter 1. august på World Tour-niveau.