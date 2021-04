Der var ingen tilskuere til stede, da Brøndby søndag aften tog imod AGF. Fansene havde dog sat et banner op med teksten "Sydsiden". Heller ingen andre kampe er i 2021 blevet afviklet med tilskuere. Men fra onsdag kan der lukkes en smule op for tilskuere igen. Brøndby vil på søndag mod Randers kunne tage imod omkring 8000 fans.

De glæder sig som små børn

Hos klubberne i Superligaen glæder spillere og trænere sig til at have tilskuerne i ryggen til de afgørende kampe i ligaen. Der åbnes op fra onsdag.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her